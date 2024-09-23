Advertisement

لبنان

البزري بحث الأوضاع مع وفدٍ من تجمّع المؤسسات الأهلية في صيدا

Lebanon 24
23-09-2024 | 09:33
A-
A+
Doc-P-1250563-638627061482671929.png
Doc-P-1250563-638627061482671929.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 التقى النائب الدكتور عبد الرحمن البزري وفدا من تجمع المؤسسات الأهلية.
 
وتم البحث في الأوضاع الإجتماعية والإسعافية والإغاثية في المدينة ومدى إستعدادها لإستقبال النازحين  الجنوبيين وتأمين إحتياجاتهم".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب إلياس جراده لـ"الجديد": من ارتكب مجزرة "البايجر" هو أعمى البصيرة وليس من فقد بصره والف تحية للجسم الطبي في لبنان
lebanon 24
23/09/2024 18:55:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من نقابة المالكين زار النائبين مطر وخوري عارضا موقفه من القانون الجديد للإيجارات
lebanon 24
23/09/2024 18:55:44 Lebanon 24 Lebanon 24
جهاز لاسلكي مفخّخ في حاوية تحت منزل النائب سليم عون
lebanon 24
23/09/2024 18:55:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إستشهاد نجله.. ماذا أعلن النائب علي عمّار؟
lebanon 24
23/09/2024 18:55:44 Lebanon 24 Lebanon 24

النائب

البزري

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:44 | 2024-09-23
02:30 | 2024-09-23
11:46 | 2024-09-23
11:40 | 2024-09-23
11:37 | 2024-09-23
11:37 | 2024-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24