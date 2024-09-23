إسرائيل تزعم تدمير صواريخ ثقيلة يمتلكها "حزب الله"... ما هو نوعها؟

أفاد موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية قوله إن "حزب الله سيواجه صعوبة في الرد لأن العديد من صواريخ الكروز الخاصة به دُمّرت في الغارات".

Advertisement