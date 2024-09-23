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لبنان

إسرائيل تزعم تدمير صواريخ ثقيلة يمتلكها "حزب الله"... ما هو نوعها؟

Lebanon 24
23-09-2024 | 09:35
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أفاد موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤول في وزارة الدفاع الإسرائيلية قوله إن "حزب الله سيواجه صعوبة في الرد لأن العديد من صواريخ الكروز الخاصة به دُمّرت في الغارات". 
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