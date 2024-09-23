ردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت مناطق الجنوب والبقاع، أعلن حزب الله في بيان أنه استهدف المخازن الرئيسية التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا بعشرات ‏الصواريخ.‏

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