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لبنان

ردًا على ال‏اعتداءات الإسرائيلية التي طالت الجنوب والبقاع.. هكذا رد "حزب الله"

Lebanon 24
23-09-2024 | 10:00
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ردًا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت مناطق الجنوب والبقاع، أعلن حزب الله في بيان أنه استهدف المخازن الرئيسية التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا بعشرات ‏الصواريخ.‏ 
 
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