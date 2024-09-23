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لبنان

توقيف الدروس والأعمال الإدارية في الجامعة اللبنانية غداً

Lebanon 24
23-09-2024 | 10:04
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أعلن رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران توقيف الدروس والأعمال الإدارية في كافة فروع كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية يوم غد الثلاثاء بتاريخ 24 ايلول 2024، وذلك نظرا لتطور الأوضاع الأمنية والعسكرية.
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وستصدر رئاسة الجامعة بيانات لاحقة وفق تطورات الأوضاع.
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