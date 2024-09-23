توقيف الدروس والأعمال الإدارية في الجامعة اللبنانية غداً

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أعلن رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران توقيف الدروس والأعمال الإدارية في كافة فروع كليات ومعاهد الجامعة اللبنانية يوم غد الثلاثاء بتاريخ 24 ايلول 2024، وذلك نظرا لتطور الأوضاع الأمنية والعسكرية.وستصدر رئاسة الجامعة بيانات لاحقة وفق تطورات الأوضاع.