"حزب الله" ‌‌استهدف مقر الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة يوآف

صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان الآتي:



"دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت مناطق الجنوب والبقاع، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الإثنين 23-09-2024 مقر الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة يوآف بعشرات الصواريخ".

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