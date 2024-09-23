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لبنان

"حزب الله" ‌‌استهدف مقر الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة يوآف

Lebanon 24
23-09-2024 | 10:38
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صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان الآتي:

"دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردا على اعتداءات العدو الإسرائيلي التي طالت مناطق الجنوب والبقاع، قصف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الإثنين 23-09-2024 مقر الكتيبة الصاروخية والمدفعية في ثكنة يوآف بعشرات الصواريخ".
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