بالصواريخ... "حزب الله" قصف شركة رفائيل وقاعدة ومطار رامات ديفيد

كما أعلن "الحزب" أنّه "قصف قاعدة ومطار رامات ديفيد ‏بعشرات الصواريخ".‏

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وأفاد "حزب الله" أيضاً أنّه "قصف المخازن الرئيسية ‏التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا بعشرات الصواريخ".‏

أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه قصف مُجمعات الصناعات ‏العسكرية لشركة رفائيل في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ".‏