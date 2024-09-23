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لبنان
بالصواريخ... "حزب الله" قصف شركة رفائيل وقاعدة ومطار رامات ديفيد
Lebanon 24
23-09-2024
|
10:49
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه قصف مُجمعات الصناعات العسكرية لشركة رفائيل في منطقة زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ".
كما أعلن "الحزب" أنّه "قصف قاعدة ومطار رامات ديفيد بعشرات الصواريخ".
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وأفاد "حزب الله" أيضاً أنّه "قصف المخازن الرئيسية التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا بعشرات الصواريخ".
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