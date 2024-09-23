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لبنان

بالصواريخ... "حزب الله" قصف شركة رفائيل وقاعدة ومطار رامات ديفيد

Lebanon 24
23-09-2024 | 10:49
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أعلن "حزب الله" في بيان، أنّه قصف مُجمعات الصناعات ‏العسكرية لشركة رفائيل في منطقة ‏زوفولون شمال مدينة حيفا بعشرات الصواريخ".‏ 
 
 
كما أعلن "الحزب" أنّه "قصف قاعدة ومطار رامات ديفيد ‏بعشرات الصواريخ".‏ 
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وأفاد "حزب الله" أيضاً أنّه "قصف المخازن الرئيسية ‏التابعة للمنطقة الشمالية في قاعدة نيمرا بعشرات الصواريخ".‏ 
 

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