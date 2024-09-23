Advertisement

لبنان

بيان من نقيب صيادلة لبنان.. وهذا ما جاء فيه

Lebanon 24
23-09-2024 | 11:12
A-
A+
Doc-P-1250609-638627120287442619.png
Doc-P-1250609-638627120287442619.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اكد نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم في بيان، "اننا في هذه الفترة العصيبة التي يمرّ بها لبنان كلنا يدّ واحدة يجمعنا لبنان ، وطمأن المرضى ان "ادوية الامراض المزمنة متوفّرة في المصانع والشركات لفترة تناهز الستة اشهر ، ونعمل على وضع خطة للتمكن من ايصالها الى الصيدليات والمستشفيات حتى في حالة قطع الطرقات ،مستفيدين من التجربة المريرة التي يقاسي منها صيادلة الحدود في الجنوب لتامين الدواء لمرضاهم".
Advertisement
وشدد على ان "الصيادلة يقومون بدور انساني وصحي ووطني مميّز في خدمة المرضى اللبنانيين".
 (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:11 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:44 | 2024-09-23
02:30 | 2024-09-23
14:30 | 2024-09-23
14:25 | 2024-09-23
14:10 | 2024-09-23
14:09 | 2024-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24