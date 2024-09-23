بيان من نقيب صيادلة لبنان.. وهذا ما جاء فيه

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(الوكالة الوطنية)

اكد نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم في بيان، "اننا في هذه الفترة العصيبة التي يمرّ بها لبنان كلنا يدّ واحدة يجمعنا لبنان ، وطمأن المرضى ان "ادوية الامراض المزمنة متوفّرة في المصانع والشركات لفترة تناهز الستة اشهر ، ونعمل على وضع خطة للتمكن من ايصالها الى الصيدليات والمستشفيات حتى في حالة قطع الطرقات ،مستفيدين من التجربة المريرة التي يقاسي منها صيادلة الحدود في الجنوب لتامين الدواء لمرضاهم".وشدد على ان "الصيادلة يقومون بدور انساني وصحي ووطني مميّز في خدمة المرضى اللبنانيين".