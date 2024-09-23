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لبنان

بالصورة.. منشورات تطالب السكان بالإخلاء في البقاع

Lebanon 24
23-09-2024 | 11:22
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‏يلقي الجيش الإسرائيلي منشورات في البقاع تطالب السكان بإخلاء المناطق القريبة من مقرات "حزب الله"، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".
 
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