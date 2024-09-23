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لبنان
السفير البريطاني بعد لقائه بري: نواصل العمل على خفض التصعيد
Lebanon 24
23-09-2024
|
11:28
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أعلن السفير البريطاني في لبنان هاميش كاول، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه برّي أنّه "كررت الدعوة لوقف إطلاق نار فوري وإيجاد حل تفاوضي للصراع ونواصل العمل على خفض التصعيد والتنفيذ الكامل للقرار 1701".
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السفير البريطاني في لبنان
هاميش كاول
رئيس مجلس النواب
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