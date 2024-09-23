السفير البريطاني بعد لقائه بري: نواصل العمل على خفض التصعيد

أعلن السفير البريطاني في لبنان هاميش كاول، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه برّي أنّه "كررت الدعوة لوقف إطلاق نار فوري وإيجاد حل تفاوضي للصراع ونواصل العمل على خفض التصعيد والتنفيذ الكامل للقرار 1701".

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