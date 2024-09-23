Advertisement

لبنان

السفير البريطاني بعد لقائه بري: نواصل العمل على خفض التصعيد

Lebanon 24
23-09-2024 | 11:28
A-
A+
Doc-P-1250618-638627132317712813.jpeg
Doc-P-1250618-638627132317712813.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن السفير البريطاني في لبنان هاميش كاول، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه برّي أنّه "كررت الدعوة لوقف إطلاق نار فوري وإيجاد حل تفاوضي للصراع ونواصل العمل على خفض التصعيد والتنفيذ الكامل للقرار 1701".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس النواب نبيه بري تلقى إتصالًا هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
lebanon 24
23/09/2024 21:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الممثل الأعلى للإتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري
lebanon 24
23/09/2024 21:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": الاخبار المتداولة عن استهداف دارة دولة الرئيس نبيه بري في المصيلح غير صحيحة وعارية من الصحة
lebanon 24
23/09/2024 21:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط إلى عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري
lebanon 24
23/09/2024 21:32:00 Lebanon 24 Lebanon 24

السفير البريطاني في لبنان

هاميش كاول

رئيس مجلس النواب

نبيه بري

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:11 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:44 | 2024-09-23
02:30 | 2024-09-23
14:30 | 2024-09-23
14:25 | 2024-09-23
14:10 | 2024-09-23
14:09 | 2024-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24