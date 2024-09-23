كم بلغت حصيلة الإصابات في الغارة على دير الزهراني؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" باستهداف سيارة على طريق دير الزهراني.





وعلم ان الغارة تسببت باصابة ثلاثة أشخاص بجروح لدى مرور سيارتهم بالقرب من الغارة لحظة سقوطها على اوتوستراد دير الزهراني.

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