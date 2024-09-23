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لبنان

كم بلغت حصيلة الإصابات في الغارة على دير الزهراني؟

Lebanon 24
23-09-2024 | 11:29
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أفادت مندوبة "لبنان 24" باستهداف سيارة على طريق دير الزهراني.


وعلم ان الغارة تسببت باصابة ثلاثة أشخاص بجروح لدى مرور سيارتهم بالقرب من الغارة لحظة سقوطها على اوتوستراد دير الزهراني.
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دير الزهراني

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