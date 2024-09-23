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لبنان

محافظ البقاع إلى الأهالي: وضعنا خطين ساخنين لغرفة العمليات

Lebanon 24
23-09-2024 | 11:37
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توجه محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة في بيان إلى أهالي البقاع بالقول: "تم وضع خطين ساخنين لغرفة العمليات التابعة للجنة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في تصرفكم. وعليه، إلى كل من هو بحاجة إلى مركز إيواء ضمن محافظة البقاع التواصل على الأرقام التالية: 08/808211 و81/479342". (الوكالة الوطنية)
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