محافظ البقاع إلى الأهالي: وضعنا خطين ساخنين لغرفة العمليات

توجه محافظ البقاع القاضي كمال أبو جودة في بيان إلى أهالي البقاع بالقول: "تم وضع خطين ساخنين لغرفة العمليات التابعة للجنة إدارة مخاطر الكوارث والأزمات في تصرفكم. وعليه، إلى كل من هو بحاجة إلى مركز إيواء ضمن محافظة البقاع التواصل على الأرقام التالية: 08/808211 و81/479342". (الوكالة الوطنية)

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