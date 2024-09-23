الجامعة اللبنانية نعت الشهيدتين رشا ومايا أحمد غريب

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نعت رئاسة الجامعة اللبنانية وعمادة كلية طب الأسنان في بيان، "الشهيدة رشا أحمد غريب (سنة رابعة طب أسنان) التي استشهدت جراء العدوان الاسرائيلي على الجنوب بتاريخ 23 أيلول 2024".كما نعت رئاسة الجامعة وعمادة كلية الفنون الجميلة والعمارة في بيان آخر، "الشهيدة المهندسة المعمارية مايا أحمد غريب (خريجة كلية الفنون) التي استشهدت مع شقيقتها رشا وعائلتهما جراء العدوان الاسرائيلي على الجنوب بتاريخ 23 أيلول 2024".وتقدمت رئاسة الجامعة من عائلة الشهيدتين بأحر التعازي، راجية من "المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم ذويهما وزملاءهما الصبر والسلوان".