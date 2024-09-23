Advertisement

لبنان

الجامعة اللبنانية نعت الشهيدتين رشا ومايا أحمد غريب

Lebanon 24
23-09-2024 | 11:40
A-
A+

Doc-P-1250622-638627137709879352.png
Doc-P-1250622-638627137709879352.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نعت رئاسة الجامعة اللبنانية وعمادة كلية طب الأسنان في بيان، "الشهيدة رشا أحمد غريب (سنة رابعة طب أسنان) التي استشهدت جراء العدوان الاسرائيلي على الجنوب بتاريخ 23 أيلول 2024".
كما نعت رئاسة الجامعة وعمادة كلية الفنون الجميلة والعمارة في بيان آخر، "الشهيدة المهندسة المعمارية مايا أحمد غريب (خريجة كلية الفنون) التي استشهدت مع شقيقتها رشا وعائلتهما جراء العدوان الاسرائيلي على الجنوب بتاريخ 23 أيلول 2024".
Advertisement
وتقدمت رئاسة الجامعة من عائلة الشهيدتين بأحر التعازي، راجية من "المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته ويلهم ذويهما وزملاءهما الصبر والسلوان". 
(الوكالة الوطنية)

لبنان

تعازي ووفيات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:11 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:44 | 2024-09-23
02:30 | 2024-09-23
14:30 | 2024-09-23
14:25 | 2024-09-23
14:10 | 2024-09-23
14:09 | 2024-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24