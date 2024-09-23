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لبنان

بسبب اعتداءات الجيش الإسرائيلي.. تدابير سير في صيدا!

Lebanon 24
23-09-2024 | 11:46
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أعلنت قوى الأمن مساء اليوم الاثنين أنه "بسبب اعتداءات الجيش الإسرائيلي على القرى الجنوبيّة، وما نتج عنها من نزوح كثيف نحو بيروت، سيتمّ اتّخاذ تدابير السير التالية:

أوّلًا: تحويل السير القادم من بيروت باتّجاه الجنوب على نقطة “جسر الرميلة” نحو طريق صيدا القديمة وصولًا إلى جسر علمان الجديد نحو صيدا.
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ثانيًا: توجيه السير المتّجه من صيدا نحو بيروت وعلى الخطّ البحري، على المسلكين الشرقي والغربي باتّجاه واحد أي نحو بيروت حتّى جسر الأولي، ليعود ويجتمع السير بعد حاجز الجيش ليتّجه على المسلك الشرقي نحو بيروت قبل جسر الرميلة".
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