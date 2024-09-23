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لبنان

محاولة إغتيال قائد كبير لـ"حزب الله" في الضاحية.. هذه هويته

Lebanon 24
23-09-2024 | 11:58
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إستهدف الجيش الإسرائيلي مساء اليوم بـ 6 صـواريخ "حي ماضي" في ضاحية بيروت. 

 ونقلت رويترز عن الجيش الإسرائيلي أنّه "نستهدف بيروت حالياً".
 
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وأفادت هارتس عن أنّ هدف الهجوم على الضاحية الحنوبية لبيروت هو اغتيال القائد العسكري في حزب الله علي كركي.

أفيد بأن الغارات على الضاحية تسببت بسقوط 7 جرحى حالتهم طفيفة.

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّه على "الشعب اللبناني أخذ إنذاراتنا على محمل الجد والخروج من البيوت".
 
أضاف نتنياهو "على اللبنانيين الابتعاد عن مواطن الأذى".
 
وعلّق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بعد الضربة أنّه "نقوم بهدم ما تم بناؤه في حزب الله منذ 20 عاما".

أضاف غالانت أنّ "نصر الله بقي وحيدا وتم قتل وحدات كاملة من قوة الرضوان  وتلقت الضربة القاضية بمقتل عقيل".
 
وأكّد أنّه "دمرنا عشرات الآلاف من الصواريخ والصواريخ الدقيقة لحزب الله".

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