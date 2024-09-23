إستهدف الجيش الإسرائيلي مساء اليوم بـ 6 صـواريخ "حي ماضي" في ضاحية بيروت.





ونقلت رويترز عن الجيش الإسرائيلي أنّه "نستهدف بيروت حالياً".

Advertisement

وأفادت هارتس عن أنّ هدف الهجوم على الضاحية الحنوبية لبيروت هو اغتيال القائد العسكري في حزب الله علي كركي.



أفيد بأن الغارات على الضاحية تسببت بسقوط 7 جرحى حالتهم طفيفة.





أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّه على "الشعب اللبناني أخذ إنذاراتنا على محمل الجد والخروج من البيوت".



أضاف نتنياهو "على اللبنانيين الابتعاد عن مواطن الأذى".

وعلّق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بعد الضربة أنّه "نقوم بهدم ما تم بناؤه في حزب الله منذ 20 عاما".



أضاف غالانت أنّ "نصر الله بقي وحيدا وتم قتل وحدات كاملة من قوة الرضوان وتلقت الضربة القاضية بمقتل عقيل".



وأكّد أنّه "دمرنا عشرات الآلاف من الصواريخ والصواريخ الدقيقة لحزب الله".



