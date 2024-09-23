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لبنان

نتنياهو لنصرالله: الجميع في مرمى النيران!

Lebanon 24
23-09-2024 | 12:17
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّه على "الشعب اللبناني أخذ إنذاراتنا على محمل الجد والخروج من البيوت".
 
أضاف نتنياهو "على اللبنانيين الابتعاد عن مواطن الأذى".
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وتوّجه نتنياهو بكلام مباشر للأمين العام في حزب الله السيد حسن نصرالله قائلاً:"الجميع في مرمى النيران".
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