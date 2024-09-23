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لبنان
أحمد الخير: بيوتنا في المنية مفتوحة لأهلنا النازحين
Lebanon 24
23-09-2024
|
12:18
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قال عضو تكتل "الاعتدال الوطني" النائب أحمد الخير في بيان: "منذ أسبوع، والعدو الإسرائيلي يمارس عدوانا بشعا على لبنان وشعبه، ويتمادى في إجرامه إلى حد ارتكاب المزيد من جرائم الحرب الموصوفة والمجازر الوحشية المدانة بحق المدنيين والأبرياء، من دون أي رادع، كما حصل اليوم في جنوب لبنان والبقاع، وكما يحصل كل يوم، منذ 11 شهرا في قطاع غزة وفلسطين المحتلة".
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أضاف: "لقد تسببت الضربات الإسرائيلية، مساء أمس وطوال اليوم، بسقوط مئات الشهداء والجرحى، وبموجات نزوح غير مسبوقة. إذا بات واضحا أن ما نواجهه لم يعد عدوانا على فئة أو منطقة، بل عدوانا على كل اللبنانيين، وعلى كل المناطق، لا يميز بين لبناني وآخر، ولا سبيل لمواجهته إلا بالمزيد من الوحدة والتضامن ووقوفنا كلبنانيين إلى جانب بعضنا البعض في كل المناطق".
وتابع: "إن مصاب أهلنا في الجنوب والبقاع وباقي المناطق هو مصابنا في المنية والجوار، ولا كلام يمكن أن يصف حجم الألم الذي يعتصر قلوبنا، بإزاء ما نشهد عليه من إجرام يحاول قتلهم وقتلنا كلبنانيين، ومن ترهيب يحاول النيل من كراماتهم التي هي من كرامتنا جميعا".
وأردف: "قلوبنا قبل بيوتنا مفتوحة لكل أهلنا من النازحين، كما كل مدارسنا ومعاهدنا ومؤسساتنا الصحية والاجتماعية والإنسانية، وقد تواصلت لهذه الغاية مع قائمقام المنية - الضنية جان الخولي من أجل عقد اجتماع طارئ للبحث في خطة الطوارئ وكل الخطوات الواجب اتخاذها في هذه المرحلة، لاستنفار كل الجهود والإمكانات وتوفير كل مقومات الصمود والبقاء في جهوزية تامة للمساعدة في إيواء النازحين والوقوف إلى جانبهم".
وختم: "حمى الله لبنان وكل اللبنانيين من وحشية هذا العدو وإجرامه الذي لا يعرف حدودا". (الوكالة الوطنية)
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