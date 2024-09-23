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لبنان

هاغاري: رصدنا 25 صاروخا أطلقت من لبنان

Lebanon 24
23-09-2024 | 12:31
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أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، اليوم الإثنين أنّه "رصدنا 25 صاروخا أطلقت من لبنان والدفاعات الجوّية نجحت في اعتراض معظمها".
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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

دانيال هاغاري

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