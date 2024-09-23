قائد الجيش عرض مع لودريان الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والاعتداءات الإسرائيلية

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه، في اليرزة، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوزير السابق جان إيف لودريان، بحضور السفير الفرنسي هرفيه ماغرو، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والاعتداءات الإسرائيلية التي تطال مختلف المناطق اللبنانية.وأشاد لودريان ب"دور الجيش خلال المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد"، مؤكدا "استمرار دعمه". (الوكالة الوطنية)