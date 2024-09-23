ضربة جديدة للضاحية الجنوبية لبيروت نفذها العدو الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في وقتٍ تحدثت فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن استهداف القيادي في "حزب الله" علي كركي.

حتى الآن، لا معلومات مؤكدة عن مصير كركي، في حين تقول المصادر إنّ غارة الضاحية اليوم أسفرت عن سقوط 3 جرحى.

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اسم كركي ليس غريباً في "حزب الله"، فهو معروفٌ في أوساط الأخير، كما أن اسمه برز قبل أشهر.. فمن هو؟ وما هي وظيفته ضمن "حزب الله".

يعدّ كركي المسؤول "رقم 3" في "حزب الله"، كما أنه يشغل منصب قائد جبهة جنوب لبنان ويعتبر عضواً في المجلس الجهادي.

يعتبر كركي أبرز شخصية عسكرية ضمن الحزب وذلك بعد اغتيال إسرائيل للقياديين فؤاد شكر وإبراهيم عقيل بغارتين جويتين إستهدفتا الضاحية الجنوبية لبيروت، الأولى خلال شهر تموز الماضي والثانية خلال شهر أيلول الجاري.

وخلال شهر شباط الماضي، برز اسم كركي إبان غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة النبطية - جنوب لبنان، إذ قيل أن القصف كان يستهدفه.