Advertisement

لبنان

برز اسمه قبل أشهر.. من هو علي كركي المُستهدف بـ"غارة الضاحية"؟

Lebanon 24
23-09-2024 | 12:33
A-
A+
Doc-P-1250657-638627176028821900.jpg
Doc-P-1250657-638627176028821900.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ضربة جديدة للضاحية الجنوبية لبيروت نفذها العدو الإسرائيلي، اليوم الإثنين، في وقتٍ تحدثت فيه وسائل إعلام إسرائيلية عن استهداف القيادي في "حزب الله" علي كركي.
حتى الآن، لا معلومات مؤكدة عن مصير كركي، في حين تقول المصادر إنّ غارة الضاحية اليوم أسفرت عن سقوط 3 جرحى.
Advertisement
اسم كركي ليس غريباً في "حزب الله"، فهو معروفٌ في أوساط الأخير، كما أن اسمه برز قبل أشهر.. فمن هو؟ وما هي وظيفته ضمن "حزب الله".
يعدّ كركي المسؤول "رقم 3" في "حزب الله"، كما أنه يشغل منصب قائد جبهة جنوب لبنان ويعتبر عضواً في المجلس الجهادي.
يعتبر كركي أبرز شخصية عسكرية ضمن الحزب وذلك بعد اغتيال إسرائيل للقياديين فؤاد شكر وإبراهيم عقيل بغارتين جويتين إستهدفتا الضاحية الجنوبية لبيروت، الأولى خلال شهر تموز الماضي والثانية خلال شهر أيلول الجاري.
وخلال شهر شباط الماضي، برز اسم كركي إبان غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في منطقة النبطية - جنوب لبنان، إذ قيل أن القصف كان يستهدفه.
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:11 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:44 | 2024-09-23
02:30 | 2024-09-23
14:30 | 2024-09-23
14:25 | 2024-09-23
14:10 | 2024-09-23
14:09 | 2024-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24