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لبنان

كم بلغت حصيلة الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت؟

Lebanon 24
23-09-2024 | 12:43
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إستهدف العدو الإسرائيلي مساء اليوم، حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت بصوارخ عدة.
 

ووفقاً للمعلومات، استهدف العدو بئر العبد خلف جامع بئر العبد ومحطة الأيتام سابقا.


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أفيد بأن الغارات على الضاحية تسببت بسقوط 6 جرحى حالتهم طفيفة.


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