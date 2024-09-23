كم بلغت حصيلة الغارات على الضاحية الجنوبية لبيروت؟

إستهدف العدو الإسرائيلي مساء اليوم، حي ماضي في الضاحية الجنوبية لبيروت بصوارخ عدة.



ووفقاً للمعلومات، استهدف العدو بئر العبد خلف جامع بئر العبد ومحطة الأيتام سابقا.





Advertisement أفيد بأن الغارات على الضاحية تسببت بسقوط 6 جرحى حالتهم طفيفة.



ووفقاً للمعلومات، استهدف العدو بئر العبد خلف جامع بئر العبد ومحطة الأيتام سابقا.أفيد بأن الغارات على الضاحية تسببت بسقوط 6 جرحى حالتهم طفيفة.