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لبنان

بايدن يبحث وضع لبنان مع بن زايد.. والبنتاغون يرسل جنودا إلى المنطقة!

Lebanon 24
23-09-2024 | 12:52
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أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أنه سيبحث مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد الجهود الرامية لإنهاء الحرب في غزة، بالإضافة إلى المساعي المبذولة لتهدئة الأوضاع في لبنان.

وفي تطور آخر، صرح المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، باتريك رايدر، في تصريح خاص لـ"الميادين"، أن الولايات المتحدة سترسل عدداً إضافياً محدوداً من العسكريين إلى المنطقة لتعزيز قواتها هناك، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يأتي نتيجة للتوترات المتزايدة في الشرق الأوسط ورغبة في اتخاذ مزيد من الحيطة والحذر.
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وأضاف رايدر أن البنتاغون لن يدلي بأي معلومات إضافية حول هذه التعزيزات لأسباب أمنية، مؤكداً أن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب وتواصل العمل مع حلفائها لضمان استقرار المنطقة. (الميادين)

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