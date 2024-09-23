غوتيريس قلق إزاء تصعيد الوضع في لبنان

اعلن متحدث باسم الأمم المتحدة بان الامين العام انطونيو غوتيريس "يشعر بالقلق إزاء تصعيد الوضع في لبنان"، مشيرا الى انه قلق "إزاء العدد الكبير من الضحايا المدنيين الذين أعلنت السلطات اللبنانية عنهم". (الوكالة الوطنية)

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