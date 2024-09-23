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لبنان

غوتيريس قلق إزاء تصعيد الوضع في لبنان

Lebanon 24
23-09-2024 | 13:00
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اعلن متحدث باسم الأمم المتحدة بان الامين العام انطونيو غوتيريس "يشعر بالقلق إزاء تصعيد الوضع في لبنان"، مشيرا الى انه قلق "إزاء العدد الكبير من الضحايا المدنيين الذين أعلنت السلطات اللبنانية عنهم". (الوكالة الوطنية)
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