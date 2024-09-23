عن رحلات مطار بيروت.. إقرأوا هذا الخبر

أشار وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية، إلى أن "العمل في المطار ما زال قائما ومستمرا، ولكن هناك شركات طيران أجنبية وعربية علقت رحلاتها من مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وإليه لمدة 24 أو 48 ساعة مثل القطرية، الاتحاد، والتركية، وهذا قرار يعود لكل شركة، ولكن عموما لا يزال العمل قائما في المطار". (الوكالة الوطنية)

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