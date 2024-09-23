Advertisement

لبنان

عن رحلات مطار بيروت.. إقرأوا هذا الخبر

Lebanon 24
23-09-2024 | 13:03
A-
A+
Doc-P-1250673-638627187360391243.jpg
Doc-P-1250673-638627187360391243.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار وزير الأشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية، إلى أن "العمل في المطار ما زال قائما ومستمرا، ولكن هناك شركات طيران أجنبية وعربية علقت رحلاتها من مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت وإليه لمدة 24 أو 48 ساعة مثل القطرية، الاتحاد، والتركية، وهذا قرار يعود لكل شركة، ولكن عموما لا يزال العمل قائما في المطار". (الوكالة الوطنية)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:19 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:12 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:11 | 2024-09-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:44 | 2024-09-23
02:30 | 2024-09-23
14:30 | 2024-09-23
14:25 | 2024-09-23
14:10 | 2024-09-23
14:09 | 2024-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24