باقري تعليقاً على الوضع في لبنان: لن نظل غير مبالين!

أعلن وزير الخارجية الإيراني علي باقري، اليوم الإثنين أنّ "الجرائم الّتي ترتكبها إسرائيل بدعم أميركي أصبحت واضحة ويجب عدم تجاهلها أو السماح بها".

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وأضاف باقري أنّه "لن نظل غير مبالين وسنقف إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني".