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لبنان

باقري تعليقاً على الوضع في لبنان: لن نظل غير مبالين!

Lebanon 24
23-09-2024 | 13:08
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 أعلن وزير الخارجية الإيراني علي باقري، اليوم الإثنين أنّ "الجرائم الّتي ترتكبها إسرائيل بدعم أميركي أصبحت واضحة ويجب عدم تجاهلها أو السماح بها".
 
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وأضاف باقري أنّه "لن نظل غير مبالين وسنقف إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني".
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