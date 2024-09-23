مولوي وعثمان يتابعان إجراءات السير المكثفة لتسهيل حركة النزوح

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(الوكالة الوطنية)

صـدر عـن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: إلحاقا لبلاغنا المتعلق بفتح المسلكين الشرقي والغربي من صيدا حتى الرميلة أمام حركة النزوح الكثيفة، يتابع وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الأوامر المعطاة لمفارز السير التي تقوم بتسهيل حركة النازحين على كل الطرق المتجهة من الجنوب إلى بيروت وجبل لبنان، وتؤازرها مفارز الطوارئ وعناصر وحدة القوى السيارة.ونطلب من المواطنين التقيد بإرشادات قوى الأمن، تسهيلا للمرور وحركة النزوح".