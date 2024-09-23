بايدن: نعمل على "خفض التصعيد" في لبنان

أعلن رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن، اليوم الإثنين أنّه "نعمل على "خفض التصعيد" في لبنان".



تابع "نعمل على احتواء التصعيد في لبنان بما يمكن الناس من العودة إلى ديارهم بأمان".

Advertisement