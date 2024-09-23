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لبنان

بايدن: نعمل على "خفض التصعيد" في لبنان

Lebanon 24
23-09-2024 | 13:32
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أعلن رئيس الولايات المتحدة الأميركية جو بايدن، اليوم الإثنين أنّه "نعمل على "خفض التصعيد" في لبنان".

تابع "نعمل على احتواء التصعيد في لبنان بما يمكن الناس من العودة إلى ديارهم بأمان".
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