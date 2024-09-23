بالأسماء.. شهداء ارتقوا اليوم إثر الغارة على بلدة الخضر البقاعية

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أغار العدو الإسرائيلي اليوم الاثنين، على بلدة الخضر في البقاع، ما أدى الى ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط جرحى.ووفقاً لمندوبة "لبنان 24"، الغارة أدت الى استشهاد كل من:غدير علي حمزةاسماء احمد ايوبفوزية احمد عودةوالاطفال:هادي سامر حمزةتالين حسن حمزةبنين حسن حمزةملاك حسين الساحليفاطمة حسين عودة