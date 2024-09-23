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لبنان

بالأسماء.. شهداء ارتقوا اليوم إثر الغارة على بلدة الخضر البقاعية

Lebanon 24
23-09-2024 | 13:29
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أغار العدو الإسرائيلي اليوم الاثنين، على بلدة الخضر في البقاع، ما أدى الى ارتقاء عدد من الشهداء وسقوط جرحى.


ووفقاً لمندوبة "لبنان 24"، الغارة أدت الى استشهاد كل من:
غدير علي حمزة
اسماء احمد ايوب 
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فوزية احمد عودة 

والاطفال:
هادي سامر حمزة
تالين حسن حمزة
بنين حسن حمزة
ملاك حسين الساحلي 
فاطمة حسين عودة
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