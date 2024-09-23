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لبنان

الغارات الإسرائيلية تتكثف.. هذه آخر المستجدات في الجنوب والبقاع

Lebanon 24
23-09-2024 | 13:53
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يتواصل العدوان الاسرائيلي الجوي بشكل مكثف على البقاعين الشرقي والاوسط واطراف بعلبك، مساء اليوم الاثنين.


وأفادت مندوبة "لبنان 24" باستهداف الطيران المعادي بسلسلة غارات قرى في اقضية النبطية ومرجعيون واقليم التفاح وصور.
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وافيد عن وقوع عشرات الاصابات جراء تلك الغارات.

كذلك، تجدد الغارات الإسرائيلية مساء اليوم على ضواحي مدينة الهرمل في البقاع.


ونفذ العدو الإسرائيلي ثلاث غارات على القنطرة وغارة على ديرسريان.

وكان العدو قد استهدف بـ3 غارات بلدة الغازية مساء اليوم.
 
 
كما استهدف محيط قلعة شقيف.
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