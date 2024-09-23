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لبنان

جنبلاط يطلق تحذيرًا عاجلاً: دخلنا الحرب الشاملة

Lebanon 24
23-09-2024 | 13:54
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رأى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي السابق وليد جنبلاط أنّ لبنان دخل في الحرب الشاملة.

وقال عبر "ام تي في": "لست أدري إذا ما كان الوضع سيأخذنا إلى الحرب البريّة لكنّنا دخلنا في الحرب الشاملة وأخشى سيناريو غزّة في لبنان بسبب العقليّة التي تسود الإسرائيليين".
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أضاف: "نحن لم نعط ذرائع لإسرائيل لشنّ الحرب لأنّنا احترمنا قواعد الإشتباك وزيارة هوكشتاين كانت بمثابة عمليّة تخدير تصبّ في مصلحة إٍسرائيل ".

ولفت إلى أن "الإدارة الأميركيّة شريكة في جرائم إسرائيل وهي لم تفعل شيئاً حتّى الآن والجنوب رأى في حزب الله في حرب الـ2006 سنداً لكنّ تلك المعادلة قديمة".

واستطرد جنبلاط:"  أملت منذ العام الماضي ألّا تنطلق الحرب لكنّنا لا نستطيع استرجاع الرصاصة والمخطّط الإسرائيلي يقتضي ربّما احتلال الجنوب وجعجع كان دقيقاً حين قال إنّ الوقت ليس للشماتة".
 
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