رقم كبير لشهداء غارات إسرائيل.. كم بلغ حتى الآن؟

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة عن تحديث جديد لحصيلة غارات العدو الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى في جنوب لبنان، والبقاع وبعلبك، منذ صباح اليوم وحتى ساعة اصدار البيان، وفيه ان الغارات أدت إلى استشهاد 356 شخصا من بينهم 24 طفلا و42 سيدة وإصابة 1246 بجروح.

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