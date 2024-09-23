استشهاد عائلات بأكملها إثر القصف الإسرائيلي!







ووفقاً للمعلومات، استشهد أحمد الشيخ رضا حوماني وزوجته جيهان ناصر وابنه محمد علي حوماني وابنته نرجس حوماني وابنته زينب حوماني وصهره علي عياش وحفيدته جوليا وحفيدته جيهان.

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وأفيد باستشهاد عائلة كاملة من آل زعيتر جراء الغارات على بعلبك. أفادت مندوبة "لبنان 24" باستشهاد عائلة بأكملها في بلدة حاروف إثر القصف الإسرائيلي.ووفقاً للمعلومات، استشهد أحمد الشيخ رضا حوماني وزوجته جيهان ناصر وابنه محمد علي حوماني وابنته نرجس حوماني وابنته زينب حوماني وصهره علي عياش وحفيدته جوليا وحفيدته جيهان.وأفيد باستشهاد عائلة كاملة من آل زعيتر جراء الغارات على بعلبك.

ايضاً، أفادت مندوبة "لبنان 24" بارتقاء عائلة في بلدة ارزي الجنوبية، الأب والزوجة والأطفال وهم الشهيد نظام جزيني والشهيدة ليال عياش (الزوجة) والأطفال: علي وفاطمة.

كذلك، أفيد باستشهاد عناصر من الهيئة الصحية في طيرفلسيه.