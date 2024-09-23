بعد قصفها للبنان.. إسرائيل: نعمل من أجل عودة مواطني الشمال لمنازلهم

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أن تم استهداف 1300 هدف لحزب الله في لبنان، اليوم الأثنين.

وزعم المتحدث باسم جيش العدو، بأن "حزب الله حول جنوب لبنان لمنطقة قتال وقام بتخزين الأسلحة والصواريخ في منازل المدنيين".

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وقال: "أمامنا أيام مليئة بالتحديات ولا يوجد تعديل على تعليمات الجبهة الداخلية، وسنفعل كل ما هو مطلوب من أجل عودة مواطني الشمال لمنازلهم".

ويشنّ العدو الإسرائيلي منذ صباح اليوم، غارات عنيفة على قرى البقاع والجنوب، ما أدى إلى استشهاد 356 شخصا من بينهم 24 طفلا و42 سيدة وإصابة 1246 بجروح.

كما أغار العدو على مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أدى حتى الآن إلى إصابة 3 أشخاص بجروح.