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لبنان

بوحبيب التقى نظيره الصيني في نيويورك: لوقف اطلاق النار على كل الجبهات

Lebanon 24
23-09-2024 | 14:29
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التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب في نيويورك، على ضوء التطورات الاخير والعدوان المتمادي على لبنان، وزير الخارجية الصيني وانغ يي.
 
 
وشكر بوحبيب نظيره الصيني على موفق الصين الواضح والداعم للبنان، والتي عبرت عنه بصورة واضحة مؤخرا خلال جلسة مجلس الأمن الطارئة حول الوضع في لبنان.
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بدوره، اشار الوزير الصيني الى انه على المجتمع الدولي ان يبادر ويرسل رسالة واضحة بضرورة وقف الحرب والتصعيد، وبأن أمن اسرائيل لا يمكن ان يتحقق على حساب امن دول المنطقة. واتفق الطرفان على ضرورة استمرار العمل على وقف اطلاق النار على كل الجبهات، وإبقاء خطوط التواصل والتشاور مفتوحة.
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