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لبنان

ارتقى في قصف على منزله اليوم.. "الجماعة الإسلامية" تنعى الشيخ الشهيد

Lebanon 24
23-09-2024 | 14:59
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نعت الجماعة الاسلامية، مساء اليوم، في بيان، الشيخ الشهيد حسين محمود النادر، الذي ارتقى في قصف على منزله في جديدة مرجعيون بعد ظهر اليوم.
 
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