"نتّجه إلى إقفال مفتوح".. هذا ما قاله الحلبي حول المدارس!

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وأوضح خلال حديث له عبر الـ"أم تي في " أن "قرار إقفال المدارس في كافّة أنحاء لبنان سيؤدّي إلى هلع كبير جدّاً ولهذا لم نتّخذ قرار الإقفال أمس وسلامة الأطفال هي من أولويّاتنا".وأضاف: "تشاورنا مع المدارس الخاصّة والجامعات وتوصّلنا إلى تعليق الدروس ويمكن أن نتّجه إلى إقفال مفتوح لكي لا نعرّض أحداً للخطر".وتمنى الحلبي أن "يكون التعليم حضوريّاً لكنّني طلبت من الهيئات التربويّة درس احتمالات التعليم عن بعد خصوصاً وأنّنا قمنا بهذه التجربة من قبل في المدارس التي تقع عند المناطق الحدوديّة".