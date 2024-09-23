عاجل من النبطية والبقاع.. غارات عنيفة وهذه آخر المستجدات

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يواصل الطيران الحربي الاسرائيلي عدوانه الجوي العنيف على مناطق البقاع على نحو همجي، وفقاً لمندوبة "لبنان 24".وقد استهدف الطيران المعادي اطراف بلدتي حومين الفوقا وعين بوصوار، مساء اليوم.وأفيد بأن العدو شنّ 3 غارات استهدفت كونين وغارة على زوطر وغارة طالت مجدلزون.