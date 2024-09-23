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لبنان

البيت الأبيض: التزامنا بضمانات "إسرائيل" الأمنية صارم وثابت!

Lebanon 24
23-09-2024 | 16:03
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أعرب المتحدث بإسم البيت الأبيض جون كيربي، مساء اليوم، عن قلقه من التصعيد الذي يشهده حالياً في الشرق الأوسط.

 وأعلن كيربي أنّه "لا نزال نعتقد أن الحل الدبلوماسي قابل للتحقيق ومُلِح".
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أضاف: "التزامنا بضمانات "إسرائيل" الأمنية صارم وثابت ضد جميع التهديدات المدعومة من إيران بما في ذلك حزب الله".

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