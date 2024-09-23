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لبنان

شقير: ليس أمامنا سوى التعاضد والصمود

Lebanon 24
23-09-2024 | 16:13
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أصدر رئيس تجمّع "كلنا بيروت"، الوزير السابق محمد شقير، بياناً اعتبر فيه ان "المجازر التي يرتكبها جيش العدو الإسرائيلي في حقّ الشعب اللبناني تفوق قدرة العقل البشري على إستيعابها".
ورأى أن "سقوط أكثر من 300 شهيد لبناني في يوم واحد جلّهم من النساء والأطفال والشيوخ الأبرياء، يكشف مدى الوحشيّة التي تحكم سلوك هذا العدو الذي لا يقيم اعتباراً لحياة الانسان وكرامته وحقّه بالأمن والسلام".
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وحذر شقير من أن "رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو صاحب السجلّ الحافل بالمجازر، ماضٍ في سياسته الإجرامية والتدميرية ويسعى إلى تعميم مشهد غزّة على كل المناطق اللبنانية، غير آبه بالمجتمع الدولي ومواقفه الداعية للتهدئة"، مؤكداً أن "هذا الإجرام الذي يندى له جبين البشرية لن يكسر إرادة اللبنانيين، بل سيزيد وحدتهم وتعاضدهم في هذه الظروف الصعبة وتمسّكهم بإرادة الحياة".
واعتبر أن فيما "يمرّ وطننا العزيز بواحدة من أصعب مراحله، ليس أمامنا سوى الصمود"، داعياً القيادات السياسية الى "التحلي بروح المسؤولية لمواجهة هذا العدوان الغاشم، واللبنانيين إلى الوحدة والتآزر والتعاضد لأن الجميع في مركب واحد". (الوكالة الوطنية)
 
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