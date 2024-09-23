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لبنان

ملك الاردن في اتصال مع ميقاتي: نؤكد وقوف الأردن المطلق مع لبنان

Lebanon 24
23-09-2024 | 16:22
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اصدر الديوان الملكي الاردني البيان الاتي: أكد جلالة الملك عبدالله الثاني وقوف الأردن المطلق مع لبنان وأمنه وسيادته وسلامة مواطنيه في مواجهة الحرب الإسرائيلية عليه.
وحذر جلالته خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، من خطورة التصعيد الإسرائيلي، مؤكدا ضرورة تكاتف الجهود الدولية لوقفه قبل جر المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة.
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وأكد جلالة الملك أن وقف التصعيد في الإقليم يبدأ بالوقف الفوري للحرب على غزة.
ودعا جلالته المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب لبنان في هذه الأوقات العصيبة لحماية المدنيين الأبرياء، والتحرك بشكل فوري وجاد لإنهاء كل أشكال التصعيد بالمنطقة.
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