Advertisement

لبنان

رقم كبير.. عدد شهداء القصف الإسرائيلي على لبنان يرتفع فكم بلغ حتى الآن؟

Lebanon 24
23-09-2024 | 16:24
A-
A+
Doc-P-1250795-638627314025826928.png
Doc-P-1250795-638627314025826928.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 
أعلنت وزارة الصحة العامة عن تحديث جديد لحصيلة غارات العدو الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى في جنوب لبنان، والبقاع وبعلبك، منذ صباح اليوم، وفيه ان الغارات أدت إلى استشهاد 492 شخصًا من بينهم 35 طفلاً و58 سيدة وإصابة 1645 جريحا.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": استشهاد عائلة كاملة من آل زعيتر جراء الغارات على بعلبك
lebanon 24
24/09/2024 01:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة اسرائيلية على حي الواد قرب عين بورضاي في بعلبك
lebanon 24
24/09/2024 01:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": قصف عنيف قرب مخيم الجليل في بعلبك
lebanon 24
24/09/2024 01:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": استشهاد 10 أشخاص في بلدة طاريا ببعلبك اثر استهداف منزلين
lebanon 24
24/09/2024 01:57:57 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بعلبك

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:22 | 2024-09-23
08:44 | 2024-09-23
18:27 | 2024-09-23
17:56 | 2024-09-23
17:30 | 2024-09-23
16:47 | 2024-09-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24