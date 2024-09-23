رقم كبير.. عدد شهداء القصف الإسرائيلي على لبنان يرتفع فكم بلغ حتى الآن؟

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تحديث جديد لحصيلة غارات العدو الإسرائيلي المتمادية على البلدات والقرى في جنوب لبنان، والبقاع وبعلبك، منذ صباح اليوم، وفيه ان الغارات أدت إلى استشهاد 492 شخصًا من بينهم 35 طفلاً و58 سيدة وإصابة 1645 جريحا.

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