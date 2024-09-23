مسؤول أميركي بارز: نُعارض غزواً برياً إسرائيلياً للبنان

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قال مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأميركية، الإثنين، إن الولايات المتحدة تجدد معارضتها غزواً برياً إسرائيلياً للبنان يستهدف حزب الله.وأضاف أن لدى واشنطن أفكارا ملموسة لمنع حرب أوسع نطاقا بين إسرائيل وحزب الله، وستسعى إلى "مخرج" من التوترات المتصاعدة في المنطقة.وذكر أن "واشنطن لا تعتقد أن التصعيد الإسرائيلي لإجبار حزب الله على خفض التوتر سيؤدي إلى النتيجة المرغوبة بخفض التصعيد"، معبّراَ عن اختلافه مع الاستراتيجية الإسرائيلية.