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لبنان

مسؤول أميركي بارز: نُعارض غزواً برياً إسرائيلياً للبنان

Lebanon 24
23-09-2024 | 18:27
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قال مسؤول بارز في وزارة الخارجية الأميركية، الإثنين، إن الولايات المتحدة تجدد معارضتها غزواً برياً إسرائيلياً للبنان يستهدف حزب الله.

وأضاف أن لدى واشنطن أفكارا ملموسة لمنع حرب أوسع نطاقا بين إسرائيل وحزب الله، وستسعى إلى "مخرج" من التوترات المتصاعدة في المنطقة.
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وذكر أن "واشنطن لا تعتقد أن التصعيد الإسرائيلي لإجبار حزب الله على خفض التوتر سيؤدي إلى النتيجة المرغوبة بخفض التصعيد"، معبّراَ عن اختلافه مع الاستراتيجية الإسرائيلية.
وتابع أن "الصراع المتصاعد بين إسرائيل وحزب الله، كان محورا رئيسيا في لقاءات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع".
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