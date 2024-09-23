الحريري: أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية أمانة عند كل اللبنانيين

أكد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أن "التضامن الوطني واجب أخلاقي وسياسي في هذه المرحلة من تاريخ لبنان".



وقال عبر حسابه على منصة "أكس": "أهلنا في الجنوب والبقاع والضاحية أمانة عند كل اللبنانيين ونصرتهم تتقدم على أي اعتبار".

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