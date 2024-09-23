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لبنان

بوريل: النزاع بين إسرائيل و"حزب الله" يهدّد بإغراق الشرق الأوسط في حرب شاملة

Lebanon 24
23-09-2024 | 19:24
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قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن "التصعيد بين إسرائيل و"حزب الله" هو تقريباً حرب شاملة".
وأضاف متحدثاً مع الصحافيين في نيويورك: "إن لم يكن هذا الموقف حرباً، فلا أعرف ماذا تطلقون عليه".
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وحذّر من أن "النزاع المستعر بين إسرائيل وحزب الله يهدد بإغراق الشرق الأوسط برمته في حرب شاملة".
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