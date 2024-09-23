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لبنان

الصين تعلن دعمها القوي للبنان بعد الضربات الإسرائيلية

Lebanon 24
23-09-2024 | 23:18
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أعلنت الصين دعمها للبنان "بقوة"، بعد تعرضه لهجمات إسرائيلية عنيفة أدت إلى استشهاد المئات وإصابة أكثر من 1600 شخص، الإثنين.
وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره اللبناني عبد الله بوحبيب، الإثنين، إن الصين "تدعم لبنان بقوة في حماية أمنه وسيادته".
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كما نددت بكين بشدة بالانتهاكات، بعد الغارات الجوية الإسرائيلية واسعة النطاق على لبنان.
وأكد وانغ أن الصين ستواصل العمل من أجل عملية السلام في الشرق الأوسط. (سكاي نيوز)

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