الصين تعلن دعمها القوي للبنان بعد الضربات الإسرائيلية

أعلنت الصين دعمها للبنان "بقوة"، بعد تعرضه لهجمات إسرائيلية عنيفة أدت إلى استشهاد المئات وإصابة أكثر من 1600 شخص، الإثنين.



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كما نددت بكين بشدة بالانتهاكات، بعد الغارات الجوية الإسرائيلية واسعة النطاق على لبنان. وقال وزير الخارجية الصيني وانغ يي لنظيره اللبناني عبد الله بوحبيب، الإثنين، إن الصين "تدعم لبنان بقوة في حماية أمنه وسيادته".كما نددت بكين بشدة بالانتهاكات، بعد الغارات الجوية الإسرائيلية واسعة النطاق على لبنان.

وأكد وانغ أن الصين ستواصل العمل من أجل عملية السلام في الشرق الأوسط. (سكاي نيوز)