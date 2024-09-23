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أعلن حزب الله شن هجمات على أهداف إسرائيلية عدة، في خضم التصعيد المتبادل بين الطرفين.واستهدف حزب الله قاعدة عاموس العسكرية، التي تعد القاعدة ‏الرئيسية للنقل والدعم اللوجستي للمنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، بصواريخ "فادي 1".كما أعلن الحزب استهداف مصنع المواد المتفجرة ‏في منطقة زخرون، التي تبعد عن الحدود 60 كيلومترا، بصواريخ "فادي 2".واستهدف أيضا مطار مجيدو ‏العسكري الإسرائيلي بصواريخ "فادي 1" و"فادي 2"، وذلك 3 مرات، وفق بيانات لحزب الله.وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد نحو 20 صاروخا قادما من الأراضي اللبنانية ليلا، مشيرا إلى "اعتراض بعضها وسقوط بعضها في مناطق مفتوحة".وأكد الجيش أن طائرات سلاح الجو هاجمت مصادر النيران.ودوت صافرات الإنذار صباح اليوم الثلاثاء في مناطق عدة من شمال إسرائيل، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.