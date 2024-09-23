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لبنان

مصر للطيران تلغي رحلاتها من وإلى بيروت

Lebanon 24
23-09-2024 | 23:21
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أعلنت شركة "مصر للطيران"، ليل الإثنين، إلغاء رحلاتها إلى لبنان، مع استمرار التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله.
وقالت الشركة في بيان: "نظرا للأحداث التى تشهدها دولة لبنان الشقيقة، فقد قررت مصر للطيران إلغاء رحلاتها المتجهة من القاهرة إلى بيروت الثلاثاء 24 أيلول"، مشيرة إلى أن التعليق سيظل فعالا "لحين استقرار الأوضاع داخل البلاد".
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والإثنين شنت إسرائيل هجمات عنيفة على لبنان، قالت إنها استهدفت بنى تحتية عسكرية لحزب الله، وأدت إلى مقتل مئات اللبنانيين.


وفي الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، أعلن حزب الله شن هجمات على أهداف إسرائيلية عدة بالصواريخ، في خضم التصعيد المتبادل بين الطرفين. (سكاي نيوز)

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