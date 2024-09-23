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لبنان

غارات اسرائيلية فجراً.. هذا ما تم استهدافه

Lebanon 24
23-09-2024 | 23:44
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أغار الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم مستهدفاً، كل من النبي شيت وبوداي ومفترق شعت والهرمل ودورس، في البقاع.
كما استهدفت غارات اسرائيلية قرى الشهابية، كفردونين، السلطانية، وبين السلطانية وخربة سلم، وقرب استهلاكية الجنوب عند مدخل صور الشمالي، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
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