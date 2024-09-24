Advertisement

لبنان

12 شهيداً في مجزرة اسرائيلية في البقاع

Lebanon 24
24-09-2024 | 00:08
A-
A+
Doc-P-1250883-638627590564561814.jpeg
Doc-P-1250883-638627590564561814.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سجلت مساء امس مجزرة جديدة ارتكبتها القوات الاسرائيلية في محلة وادي الرعيان شعت في البقاع  ما ادى الى استشهاد كل من: 
محمد عبدالله احمد الحاج حسن
ربا عبدالله احمد الحاج حسن
هبه عبدالله الحاج حسن
Advertisement
زهراء عبدالله الحاج حسن 
حميدة  الطقش زوجة فضل الله احمد الحاج حسن
زهراء الحاج حسن زوجة حمزة احمد الحاج حسن
حسين حمزة الحاج حسن
ريحانة حمزة الحاج حسن 
اسماء فضل الله الحاج حسن
علي فضل الله الحاج حسن
وشاب من ال الطقش

والشهيد احمد فاضل ووالده(مطحنة فاضل)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:34 | 2024-09-24
02:30 | 2024-09-24
03:19 | 2024-09-24
03:14 | 2024-09-24
03:05 | 2024-09-24
03:00 | 2024-09-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24