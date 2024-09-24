28
o
بيروت
28
o
طرابلس
26
o
صور
30
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
13
o
بشري
21
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
12 شهيداً في مجزرة اسرائيلية في البقاع
Lebanon 24
24-09-2024
|
00:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
سجلت مساء امس مجزرة جديدة ارتكبتها القوات الاسرائيلية في محلة وادي الرعيان شعت في البقاع ما ادى الى استشهاد كل من:
محمد عبدالله احمد الحاج حسن
ربا عبدالله احمد الحاج حسن
هبه عبدالله الحاج حسن
Advertisement
زهراء عبدالله الحاج حسن
حميدة الطقش زوجة فضل الله احمد الحاج حسن
زهراء الحاج حسن زوجة حمزة احمد الحاج حسن
حسين حمزة الحاج حسن
ريحانة حمزة الحاج حسن
اسماء فضل الله الحاج حسن
علي فضل الله الحاج حسن
وشاب من ال الطقش
والشهيد احمد فاضل ووالده(مطحنة فاضل)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما قرّره مجلس الوزراء بشأن التعويضات على الراتب للقطاع العام
Lebanon 24
هذا ما قرّره مجلس الوزراء بشأن التعويضات على الراتب للقطاع العام
06:19 | 2024-09-23
23/09/2024 06:19:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو بعد زواجها من ناصيف زيتون... دانييلا رحمة تكشف عن أمرٍ يُخيفها جدّاً ما هو؟
Lebanon 24
بالفيديو بعد زواجها من ناصيف زيتون... دانييلا رحمة تكشف عن أمرٍ يُخيفها جدّاً ما هو؟
09:10 | 2024-09-23
23/09/2024 09:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رحلات مطار بيروت.. إقرأوا هذا الخبر
Lebanon 24
عن رحلات مطار بيروت.. إقرأوا هذا الخبر
13:03 | 2024-09-23
23/09/2024 01:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نصرالله يكشف "ثغرة أمنية".. تسريبٌ حصل وتفاصيله مهمة!
Lebanon 24
نصرالله يكشف "ثغرة أمنية".. تسريبٌ حصل وتفاصيله مهمة!
06:00 | 2024-09-23
23/09/2024 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار مهمّ من وزير التربيّة يتعلّق بإقفال المدارس.. إليكم ما أعلنه
Lebanon 24
قرار مهمّ من وزير التربيّة يتعلّق بإقفال المدارس.. إليكم ما أعلنه
05:49 | 2024-09-23
23/09/2024 05:49:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
02:34 | 2024-09-24
إلغاء جلسة مجلس الوزراء.. وميقاتي يتوجه إلى نيويورك
02:30 | 2024-09-24
كيف نخبر أطفالنا عن جنون الحرب المحيط بنا؟
03:19 | 2024-09-24
الرئيس ميقاتي يلتقي لودريان
03:14 | 2024-09-24
وزارة الاقتصاد تطمئن المواطنين... هذا ما أعلنته عن مخزون القمح
03:05 | 2024-09-24
التصعيد مستمر.. رشقة صاروخية كبيرة من لبنان باتجاه إسرائيل (فيديو)
03:00 | 2024-09-24
عن "جاسوس الضاحية".. هكذا تحرَّك "الحزب" استخباراتياً!
فيديو
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
Lebanon 24
شاهدوا بالفيديو.. جلسة مباشرة لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان
15:20 | 2024-09-20
24/09/2024 10:23:52
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من انفصالهما.. كارين رزق الله وفادي شربل معاً من جديد! (فيديو)
00:53 | 2024-09-18
24/09/2024 10:23:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يتحدث عن أولاده: لا أعطيهم أي شيء مجاناً (فيديو)
04:00 | 2024-09-14
24/09/2024 10:23:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24