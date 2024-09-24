12 شهيداً في مجزرة اسرائيلية في البقاع

Advertisement

سجلت مساء امس مجزرة جديدة ارتكبتها القوات الاسرائيلية في محلة وادي الرعيان شعت في البقاع ما ادى الى استشهاد كل من:محمد عبدالله احمد الحاج حسنربا عبدالله احمد الحاج حسنهبه عبدالله الحاج حسنزهراء عبدالله الحاج حسنحميدة الطقش زوجة فضل الله احمد الحاج حسنزهراء الحاج حسن زوجة حمزة احمد الحاج حسنحسين حمزة الحاج حسنريحانة حمزة الحاج حسناسماء فضل الله الحاج حسنعلي فضل الله الحاج حسنوشاب من ال الطقشوالشهيد احمد فاضل ووالده(مطحنة فاضل)