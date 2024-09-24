زحمة سير خانقة من صيدا باتجاه بيروت (فيديو)

يشهد الاوتوستراد الساحلي الجنوبي وتحديداً عند نقطة الاولي من صيدا باتجاه بيروت زحمة سير خانقة، لليوم الثاني على التوالي، نتيجة ارتفاع حركة النزوح من الجنوب باتجاه المناطق الاكثر اماناً، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".

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