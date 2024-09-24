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لبنان

وزراء الخارجية العرب: نقدم الدعم الكامل للبنان

Lebanon 24
24-09-2024 | 00:48
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أكد وزراء الخارجية العرب خلال الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس الجامعة العربية، التضامن الكامل مع لبنان حكومة وشعبا، ضد التصعيد الإسرائيلي الخطير على لبنان.

ودانوا بشدة العدوان الإسرائيلي المتصاعد على لبنان وخصوصاً منذ صباح الاثنين، الذي أدى لسقوط شهداء وجرحى.
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وانعقد الاجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية على هامش الشق رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، برئاسة وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني.

وبحسب بيان أوردته "روسيا اليوم"  تناول الاجتماع "تطورات الوضع الخاص بالحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على غزة وكذلك التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد لبنان".

وأكد  "التضامن الكامل مع لبنان حكومة وشعبا، والإدانة الشديدة للعدوان الإسرائيلي المتصاعد عليه خصوصا منذ صباح 23 أيلول"، الذي أدى الى سقوط شهداء وجرحى.

ولفت الى أن المجتمعين أعربوا عن "الدعم الكامل للبنان في مواجهة هذا العدوان"، محملين "إسرائيل مسؤولية هذا التصعيد الخطير، ومحذرين من تداعيات شن عدوان واسع على لبنان في ضوء التطورات الأخيرة بما قد يدفع إلى اشتعال حرب إقليمية شاملة، ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها".

وحذر من "تداعيات شن عدوان واسع على لبنان في ضوء التطورات الأخيرة بما قد يدفع الى اشتعال حرب إقليمية شاملة، ويهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها".

وأشار الى ان المجتمعين اتفقوا على أهمية "التنسيق مع الدول الأعضاء في المجموعة الإسلامية خلال الأيام المقبلة، بُغية توفير رسالة واضحة للمجتمع الدولي بضرورة وقف الحرب العدوانية الإسرائيلية بشكل فوري".
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